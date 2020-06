Com Ricardo de fora por opção, o Inter Movistar apurou-se este sábado para a final da Liga espanhola de futsal após bater o Palma Futsal por 3-1.



Num jogo equilibrado, o Palma Futsal marcou primeiro por Tomaz logo aos dois minutos. No entanto, a equipa mais titulada de Espanha reagiu e empatou ainda na primeira parte por Borja.



O golo da vantagem do Inter Movistar permitiu a Bebe fazer o 2-1 e já perto do final, no último lance, Marlon fixou o resultado final (3-1).

Ricardinho, sete vezes considerado o melhor jogador de futsal do mundo e que a partir de 1 de julho será dos franceses do ACCS Paris, não entrou em campo, apesar de estar no pavilhão em Málaga. De resto, já nos quartos de final o treinador, Tino Pérez, recusou comentar a ausência do internacional português.

Levante e Valdepenas disputam a presença na final ainda este sábado.