Jorge Braz, selecionador de futsal, foi um os protagonistas da Gala das Quinas de Ouro, depois de, nos últimos anos, ter conduzido Portugal à conquista de dois Campeonatos da Europa, de um Campeonato do Mundo e, mais recentemente, da primeira Finalíssima Intercontinental.

«Divertimo-nos muito, estamos sempre com um sentido muito positivo sempre que nos juntamos, com competição e responsabilidade. Tenho a certeza que vai ser uma noite impecável com esta família mais pequenina do futsal. Vai ser uma grande celebração, para desfrutar, sem preocupação de tirar resultados. A forma como vivemos o dia a dia, a noite de hoje vai ser diferente», começou por enunciar à chegada.

Uma seleção que se tem vindo a renovar, mas que continua a conquistar títulos atrás de títulos. «É um orgulho enorme representar esta seleção com tanta competência. A seleção portuguesa de futsal é uma equipa de alto rendimento de altíssima exigência. Vai ser uma noite muito especial. Já há uns anos eu dizia que o futuro estava assegurado pelo trabalho que estava a ser realizado pelos jovens, pelo trabalho dos clubes. Esse processo já nos dava indicadores que nos iam ser proporcionadas oportunidades», acrescentou.

Depois de já ter vencido tudo ao serviço da seleção, Jorge Braz fala agora em novos objetivos. «Temos de nos reinventar. Daqui a quinze dias temos o primeiro jogo de qualificação para o próximo Mundial onde temos de estar. É um novo objetivo. Hoje vamos festejar muito e esquecer tudo isso, mas a partir de amanhã vamos voltar a concentrar-nos nos novos objetivos», destacou ainda.