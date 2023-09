José Luís Mendes, treinador da seleção sub-19 de futsal, em declarações na zona de entrevistas rápidas do Canal 11, após a conquista do título europeu, com uma vitória por 6-2 sobre a Espanha.

«É uma felicidade enorme. Foi um trajeto destes 14 jogadores desde outubro até hoje. Só podia ter este desfecho. Começámos com 16 atletas tivemos de deixar dois miúdos de fora, o [Ricardo] Flórido e o Manuel [Campos] também são campeões da Europa. Fomos uma verdadeira equipa. Começámos a perder 2-0 como no primeiro jogo, conseguimos dar a volta e a vitória é inquestionável.

É uma final, temos de ter alguma calma porque às vezes a euforia faz-nos cometer erros. Eles merecem mais do que ninguém. Estou orgulhoso pelo que eles conseguiram.»