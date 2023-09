Portugal terminou a fase de grupos do Europeu de sub-19 de futsal com um registo 100 por cento vitorioso ao derrotar a Croácia por 4-3, no último jogo do grupo A.



A seleção nacional colocou-se em vantagem por Ricardo Marques, aos 25 minutos, mas Filip Josipović

deixou tudo empatado pouco depois. Ainda antes do intervalo, Pedro Marques fez o 2-1.



Na segunda parte os croatas voltaram a igualar a contenda por Galesic até que Pedro Marques, com mais dois golos, garantiu o triunfo de Portugal. O melhor que a Croácia conseguiu foi reduzir por Leon Jedvaj.



Portugal vai defrontar a Eslovénia, nas meias-finais do Campeonato da Europa de sub-19 na próxima sexta-feira.