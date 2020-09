José Mourinho comentou o possível regresso de Gareth Bale ao Tottenham e garantiu que a admiração pelo galês já é antiga.

«Tentei contratá-lo durante a minha passagem pelo Real Madrid e o presidente [Florentino Perez] seguiu os meus instintos e conhecimento e, na temporada em que fui embora, trouxe o Bale para o clube. Isto não é segredo e o Gareth sabe», disse o treinador português na antevisão do duelo frente ao Lokomotiv Plovdiv, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Apesar do interesse, Mourinho não quis «comentar coisas hipotéticas», mesmo quando confrontado com a iminente contratação de Sergio Reguilón, também do Real Madrid. «Não é minha função ter contacto com agentes, não quero comentar isso, especialmente sobre jogadores de outros clubes», atirou.

O Tottenham defronta os búlgaros do Lokomotiv Plovdiv, esta quinta-feira, e procuram a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa. No arranque da Premier League, os spurs foram derrotados pelo Everton, por 0-1