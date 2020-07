Cristiano Ronaldo partilhou na quinta-feira uma fotografia junto a uma piscina, a apanhar sol, evidenciando a boa forma física. Algo que a companheira Georgina Rodríguez tinha feito horas antes, com uma fotografia escaldante.



O avançado português mostrou os seus músculos, elogiados por milhares de seguidores, e ainda o novo penteado, que mereceu a aprovação de Miguel Veloso. «Bom 'Curly Hair'». comentou o médio do Hellas Verona.



Ronaldo e Georgina também divulgaram nos últimos dias imagens de convívio com os filhos numa piscina, provavelmente tiradas na mesma altura. Embora enfrente uma fase crucial da temporada, ao serviço da Juventus, Cristiano Ronaldo procura guardar algum tempo para a família.



Confira na galeria em anexo os melhores momentos de lazer de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.