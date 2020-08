OFICIAL: Benfica confirma Jorge Jesus por duas épocas

O Benfica confirmou esta segunda-feira, em comunicado à CMVM, que Jorge Jesus assinou um contrato válido para as próximas duas épocas.

O comunicado do Benfica na íntegra:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que acabou de formalizar o acordo para a contratação do treinador Jorge Jesus, ao abrigo de um contrato de trabalho desportivo para vigorar nas próximas duas épocas desportivas.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 3 de agosto de 2020»