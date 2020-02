João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Benfica por 3-2 no Estádio da Luz, em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«Foi um excelente jogo, entre duas equipas muito competentes e com uma forma de jogar muito virada para o ataque. Tentámos controlar o jogo e houve certas alturas que conseguimos dominar. Chegámos a várias subidas como pretendíamos, chegámos ao espaço que queríamos e criámos situações para chegar ao golo.

Na segunda parte, manteve-se a nossa forma de jogar. O Benfica marcou num erro nosso, num livre bem junto da nossa área, mas tentámos manter a calma e mantivemo-nos organizados. Chegámos ao golo através de um lance que é a nossa forma de jogar, seja com quem for, em que estádio for.

Conseguimos depois virar o resultado, fruto também da pressão que o Benfica estava a fazer. O Toni Martínez ficou praticamente homem para homem com o último jogador da linha defensiva do Benfica. Fomos sempre muito maduros. No último golo, fomos algo infelizes. Estávamos preparados para a forma como o Benfica marca cantos, quase evitámos o lance, mas infelizmente não conseguimos.

Não estamos satisfeitos. Tendo em conta o que produzimos, podíamos ter feito mais golos, o Benfica também podia ter marcado. No global, acho que fomos superiores.

Ficámos com a sensação de que podíamos marcar mais golos. Fomos ligeiramente superiores durante grande período do jogo. Nós partimos para esta eliminatória com a convicção que era 50/50 para cada lado. Sabemos da grande qualidade que o Benfica tem, é uma equipa fortíssima, mas nós vivemos assim no Famalicão. Estamos a um pequeno passo de estar na final. Vamos recuperar e treinar para disputar o jogo na próxima semana e vencer. Qual é a percentagem agora? 50 por cento.»