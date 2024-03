Neemias Queta deverá regressar à competição ainda este mês. A garantia foi deixada na última noite por Joe Mazzulla, treinador dos Boston Celtics. Questionado na última madrugada quanto à lesão do internacional português, o técnico detalhou que o poste contraiu uma hiperextensão no joelho direito.

«Joe Mazzulla disse que [Neemias] está bem, com resultados positivos [nos exames], pelo que deverá demorar apenas uma ou duas semanas [a regressar]», escreveu Noa Dalzell, repórter da NBA.

O poste luso deixou a partida entre os Maine Celtics e os Wiscosin Herd, na G-League, quando anotava oito pontos, oito ressaltos, seis assistências e dois roubos de bola, em 18 minutos disputados.

