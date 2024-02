Sem espaço na equipa principal, Neemias Queta voltou a jogar pelos Maine Celtics, filial dos Boston Celtics, e voltou a brilhar.

Na vitória na receção aos Westchester, o poste português somou um duplo-duplo: 24 pontos, 15 ressaltos, cinco assistências, dois roubos de bola e quatro desarmes de lançamento, tudo isto em 25 minutos.

O encontro foi de tal maneira positivo que Neemias voltou a ser eleito o melhor em campo do lado dos Maine, tal como já havia acontecido na derrota diante dos Birmingham Squadron.

⚡️Neemias Queta did all of this in just 25 minutes! He’s your @Unitil Player of the Game. #bleedgreen pic.twitter.com/theldXLtdc