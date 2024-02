Neemias Queta está a conquistar o seu espaço nos Boston Celtics e já convenceu até algumas das maiores estrelas da NBA.

É o caso de Jaylen Brown, o All Star da equipa dos Celtics (juntamente com Jayson Tatum), que destacou a boa relação com o poste português, a quem chama de irmão.

«O Neemi é o meu irmão. Tenho uma boa relação com ele. O Neemias tem crescido e evoluído. Tem muito potencial», afirmou o extremo norte-americano de 27 anos aos jornalistas durante o fim de semana All-Star da NBA, que decorre em Indiana.