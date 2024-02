Depois de 11 dias de ausência, Neemias Queta regressou em grande nos Boston Celtics!

O poste português somou oito pontos e quatro ressaltos na vitória caseira diante dos Brooklyn Nets (136-86), na última madrugada.

Neemias alinhou durante 13.13 minutos, distribuídos pelo terceiro e quarto períodos, sendo o jogador ao qual Joe Mazzulla deu menos tempo.

O poste luso fez, assim, o seu 23.º jogo da temporada na NBA.

Payton Pritchard, com 28 pontos, Derrick White, com 27, e Jayson Tatum, com 20 (mais nove assistências e sete ressaltos), lideraram os Celtics, enquanto Trendon Watford, com 15 pontos, foi o melhor marcador dos Nets.

Os Celtics lideram a Conferência Este, enquanto os Nets seguem no 11.º lugar.

Nos outros jogos, destaque para os 43 pontos e 15 ressaltos de Deni Avdija na derrota dos Washington Wizards em casa dos New Orleans Pelicans (133-126) e para o duplo-duplo de Anthony Davis (37 pontos e 15 ressaltos) no triunfo do Los Angeles Lakers.

Stephen Curry, que se tornou o primeiro jogador da NBA a conseguir sete lançamentos de três pontos ou mais em quatro jogos consecutivos, registou 41 pontos na derrota dos Warriors frente aos Clippers.

Os resultados da NBA na última madrugada:

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks, 122-99

Orlando Magic-New York Knicks, 118-100

Philadelphia 76ers-Miami Heat, 104-109

Boston Celtics-Brooklyn Nets, 136-86

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls, 108-105

Toronto Raptors-Indiana Pacers, 125-127

Memphis Grizzlies-Houston Rockets, 121-113

New Orleans Pelicans-Washington Wizards, 133-126

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs, 116-93

Denver Nuggets-Sacramento Kings, 98-102

Phoenix Suns-Detroit Pistons, 116-100

Utah Jazz-Los Angeles Lakers, 122-138

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers, 125-130