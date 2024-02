Os Orlando Magic retiraram, pela primeira vez na sua história, uma camisola de um antigo jogador. Trata-se, nada mais, nada menos, do que o número 32 de Shaquille O´Neal.

A cerimónia decorreu esta terça-feira e serviu para homenagear a escolha número um no draft de 1992 da NBA. Shaq foi o primeiro jogador dos Magic a participar no All-Star Game, o primeiro a ser escolhido como Rookie do Ano e a primeira grande estrela a deixar Orlando, quando rumou aos Los Angeles Lakers em 1996.

Na altura, a mudança foi bastante polémica e O´Neal achava mesmo que esta homenagem nunca viria a acontecer.

«Sabem, há um velho ditado: nunca se esqueçam de onde vêm. A minha carreira profissional começou aqui. Vivi aqui quase toda a minha vida. AS pessoas acolheram-me muito bem, nunca pensei que este dia iria acontecer.»

Os Orlando Magic cumprem 35 anos de existência e decidiram celebrar o feito desta forma. O´Neal torna-se assim no terceiro jogador, depois de Wilt Chamberlain e Pete Maravich, a ter três camisolas retiradas: o 34 nos Lakers, o 32 nos Miami Heat e agora o 32 nos Magic.