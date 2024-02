Neemias Queta esteve no banco, mas não jogou na vitória dos Celtics frente aos Hawks por 125-117, no TD Garden.



O português esteve ativo para o encontro embora não tenha sido lançado por Mazzulla numa noite em que Luke Kornet voltou a ser o poste suplente. De resto, Porzingis foi o melhor marcador da equipa de Boston e do encontro com 31 pontos (somou ainda três ressaltos e uma assistência).



Saddiq Beye foi, por seu turno, quem mais pontos anotou do lado da franquia de Atlanta com 25 (registou nove ressaltos e uma assistência).



Por sua vez, Donovan Mitchell anotou 40 pontos na 14.ª vitória dos Cavaliers nos últimos 15 jogos (!). A equipa de Cleveland triunfou em Washington diante dos Wizards por 114-106. Já os Warriors «despacharam» os 76ers (sem Embiid), em Filadélfia por 127-104 numa noite em que Curry fez apenas nove pontos. Wiggins (duplo-duplo com 21 pontos e dez ressaltos) Kuminga (18 pontos) e Klay Thompson (18 pontos) foram as figuras de Golden State.



Nota ainda para a derrrota dos Clippers. Em Los Angeles, Kawhi, Paul George, Harden e companhia perderam frente aos Pelicans (117-106) e perderam o primeiro lugar do Oeste, posição à qual tinha ascendido no dia anterior.



Todos os resultados da noite:



Charlotte Hornets-Toronto Raptors, 117-123

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers, 106-114

Boston Celtics-Atlanta Hawks, 125-117

Miami Heat-San Antonio Spurs, 116-104

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors, 104-127

Los Angeles Clippers-New Orleans Pellicans, 106-117

Sacramento Kings-Detroit Pistons, 120-133