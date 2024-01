Kevin Durant fez história e chegou aos 28 003 pontos marcados na NBA, tornando-se assim o 10.º jogador a ultrapassar a marca dos 28 mil.

O norte americano somou 15 pontos este domingo, na derrota dos Phoenix Suns frente aos Orlando Magic (113-98), e junta-se a uma lista liderada por LeBron James, que tem 39 704.

Na hierarquia segue-se Kareem Abdul-Jabbar (38 387), Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643), Michael Jordan (32 292), Dirk Nowitzki (31 560) e Wilt Chamberlain (31 419), Shaquille O'Neal (28 596) e Carmelo Anthony (28 289).

Neste domingo subiu também ao 19.º lugar da lista de melhores marcadores de pontos triplos, com 1951 lançamentos, num grupo liderado por Stephen Curry, com 3577.

Ao longo da sua carreira, o extremo de 35 anos, marcou vários pontos com as camisolas dos Oklahoma City (e Seattle SuperSonics), Golden States Warriors, Brooklyn Nets e, atualmente, com a dos Phoenix Suns.

Foi duas vezes campeão da NBA e venceu três vezes a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, com os Estados Unidos (Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020).

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for becoming the 10th player in NBA history to score 28,000 career points! pic.twitter.com/NXXy29SF06