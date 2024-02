Surpresa no TD Garden na última madrugada. Os Celtics foram surpreendidos pelos Lakers (105-114) e perderam pela terceira vez em casa esta temporada.



Sem LeBron James e Anthony Davis lesionados, o conjunto de Los Angeles teve uma entrada muito forte no jogo, assumiu a dianteira do marcador à custa de uma tremenda eficácia da linha de três pontos e não mais a largou. Austin Reaves pegou no jogo da equipa de Darvin Ham e liderou-a à vitória: marcou 32 pontos (7 em 10 de lançamentos de três pontos).



A má entrada dos Celtics no encontro levou Mazzulla a lançar Neemias Queta ainda no primeiro quarto. O poste português agitou a partida logo com um afundanço, conseguiu ainda vários ressaltos ofensivos e um desarme de lançamento - chegou a ser o segundo melhor marcador da equipa a dada altura do segundo período. No total, Queta registou sete pontos, sete ressaltos, uma assistência, um desarme de lançamento em cerca de 13 minutos de utilização.



Nos outros jogos da noite, destaque para os 51 pontos de Tyrese Maxey na vitória dos 76ers em Salt Lake City (124-127). O base, que foi nomeado pela primeira vez All-Star, liderou a equipa de Philadelphia ao triunfo na ausência de Joel Embiid, lesionado no joelho.



Por sua vez, Jalen Brunson, outro jogador que se vai estrear no All-Star Game, liderou os Knicks à vitória frente aos Pacers (109-105) com 40 pontos.



Os resultados da noite:



Boston Celtics-Los Angeles Lakers, 105-114

New York Knicks-Indiana Pacers, 109-105

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers, 101-108

Utah Jazz-Philadelphia 76ers, 124-127