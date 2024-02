O Golden State Warriors tentaram juntar LeBron James a Stephen Curry, no final do período de trocas da NBA. A notícia é avançada pela ESPN.

Segundo a mesma fonte, chegou mesmo a haver conversas entre os donos dos Warriors e dos Lakers, mas o «Rei» quis continuar em Los Angeles.

A equipa da Califórnia também não se mostrou interessada em negociar o seu número 23, que alimentou os rumores de uma possível saída de L.A.

LeBron publicou, a 31 de janeiro, um emoji de uma ampulheta nas redes sociais e, no dia 3 de fevereiro, surgiu com uma toalha dos New York Knicks antes e depois do jogo entre os Lakers e o conjunto nova iorquino em pleno Madison Square Garden.

James admitiu que já pensou em rumar aos Knicks e o seu agente teve mesmo de vir a público dizer que LeBron não ia ser trocado, nem que estava a pedir para trocar de equipa.

Os Philadelphia 76ers também perguntaram pelo «Rei» antes de 8 de fevereiro, dia do fim do mercado de trocas, e os Lakers responderam que estavam interessados em Embiid, atual MVP da NBA.

A rivalidade entre LeBron e Curry tem marcado a última década da melhor liga de basquetebol do mundo e os Warriors tentaram agora juntar dois dos melhores jogadores do mundo na sua equipa, mas não tiveram sucesso.

Contudo, LeBron tem uma opção para renovar ou não o seu contrato com os Lakers por mais uma época com um salário de mais de 51 milhões de dólares e por isso pode tornar-se jogador livre no final da temporada.