O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Marítimo (1-0), em jogo da 25.ª jornada da Liga:

[Aposta ganha em Helton Leite pelos seis jogos consecutivos sem sofrer golos?] «Uma equipa quando defende não é só o guarda-redes, são todos. Também entrou o caso do Lucas Veríssimo, o Diogo… Não foi só o Helton. A equipa melhorou, isso não há dúvidas, mas não foi só pelo Helton. Ele tem sido um dos que tem dado mais segurança, mas faz parte de um conjunto de jogadores.

[Oportunidades desperdiçadas] A equipa consegue criar várias oportunidades. Esse é o ponto que mais me preocupa, a decisão da finalização… temos de arranjar maneira de estarmos mais fortes. O Seferovic tem melhorado muito as oportunidades dele, e hoje precisou outra vez de ter mais do que uma ou duas. Isso também tem a ver com a melhoria do jogador individualmente, acho que ele também melhorou muito. Mas em relação aos lances de hoje, dou mais mérito à defesa do guarda-redes do Marítimo, parecia andebol.

[Entrada de Vertonghen nos últimos minutos] Quando mudei no fim, senti que o nosso corredor central, já estava cansado. O Taarabt já estava a dar sinais de fadiga, o Weigl a mesma coisa, o Marítimo estava com mais jogadores na frente e aí sim justificava-se mudarmos o sistema na equipa. Ficámos mais seguros e ainda tivemos a possibilidade do Chiquinho.»