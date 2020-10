O futebolista português João Mário é reforço do Sporting para a época 2020/2021, por empréstimo do Inter de Milão. Os leões confirmaram, ao início desta noite, a contratação do médio de 27 anos, que o Maisfutebol já tinha noticiado.

O internacional português volta a Alvalade quatro anos após ter saído para o emblema transalpino, que se deu no início da época 2016/2017.

Esta é a terceira cedência que o Inter faz por João Mário. Na última época, esteve emprestado ao Lokomotiv Moscovo (Rússia), já após ter passado na segunda metade de 2017/2018 pelo West Ham (Inglaterra).

João Mário cumpriu esta terça-feira, após ter chegado a Portugal, os exames médicos e foram também cumpridas as burocracias finais para o reencontro entre o luso-angolano e o emblema verde e branco, ao qual o campeão europeu por Portugal já tinha estado ligado 13 anos, desde 2003 até 2016.

No retorno ao clube onde fez praticamente toda a formação, João Mário vai vestir a camisola 17, que já tinha envergado entre 2014 e 2016.

Além do título pela seleção, todos os restantes êxitos coletivos da carreira foram no Sporting: venceu uma Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira, um nacional de juniores e um nacional de iniciados.