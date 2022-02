Portugal registou 36 mortes e 17 019 infetados nas últimas 24 horas. De acordo com os dados do boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de óbitos desceu face a este domingo, tal como os novos casos, que se situam quase em metade.

Norte e Lisboa e Vale do Tejo registaram 11 mortes cada, enquanto no Centro foram registados 10 óbitos e no Alentejo quatro.

É também na região Norte que se registam o maior número de novas infeções (7 608), a que se segue Lisboa e Vale do Tejo (4 326), Centro (2 269), Açores (1 077), Algarve (770), Alentejo (564) e Madeira (405).

Existem mais 49 doentes internados relativamente ao último registo, mas o número de doentes nos Cuidados Intensivos baixou, são agora menos dois. Portugal tem também mais 37 646 recuperados da doença.O país tem 608.147 casos ativos, menos 20 663 do que no último balanço da DGS, e 665.534 cidadãos estão em vigilância, por contactos de risco.

A incidência e o índice de transmissibilidade também caíram e o R (t) está mesmo abaixo de 1: é agora de 0,97.