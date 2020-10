O Benfica divulgou nesta quarta-feira o horário e os locais para votar nas eleições de 30 de outubro.

O clube da Luz indica que o sufrágio para os órgãos sociais vão decorrer naquele dia entre as 8 e as 22 horas, em 25 lugares de voto em Portugal continental.

A situação para os sócios residentes nas regiões autónomas de Açores e Madeira e no estrangeiro também é esclarecida.

Assim, em Portugal continental é possível votar no Pavilhão n.º 2 da Luz e ainda nas seguintes Casas do Benfica: Albufeira, Algueirão-Mem Martins, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Grândola, Guarda, Leiria, Montijo, Oliveira de Azeméis, Paredes, Portalegre, Porto, Santarém, Seixal, Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Viseu e no Sport Vila Real e Benfica.

Os sócios residentes nas ilhas e fora do país devem «ter, pelo menos, a quota de agosto em dia» e «ter a morada de residência atualizada na ficha de sócio», o que ainda pode ser feito através do site do departamento dos sócios. Depois, o associado «receberá nessa morada uma carta não identificada com um código que lhe permitirá votar online, no Site Oficial, em www.slbenfica.pt/eleicoes2020/votacao».