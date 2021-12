Morreu esta quarta-feira José Eduardo Pinto da Costa, médico legista e irmão do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. A informação foi confirmada pelo clube portista nas redes sociais.



José Eduardo Pinto da Costa tinha 87 anos.



Nascido em Cedofeita, no Porto, em 1934, Pinto da Costa formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tendo posteriormente lecionado na mesma faculdade e no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Foi, também, sido diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto.

No mês passado, o presidente do FC Porto já tinha perdido a irmã, Maria Alice, aos 86 anos. Jorge Nuno Pinto da Costa tem ainda, como irmãos, António Manuel, de 85 anos, e Maria Eduarda, de 82 anos.

As cerimónias fúnebres de José Eduardo Pinto da Costa estão marcadas para as 17:00 de quinta-feira, na igreja da Cedofeita.