A Real Sociedad anunciou David Silva, ex-Manchester City, como reforço.

Naquela que promete ser uma das transferências do verão, o médio assinou com os bascos até junho de 2022. O clube de San Sebastian foi apresentando Silva aos poucos, com vídeos nas redes sociais que iam desvendando gradualmente a contratação de «um dos grandes» do futebol.

Antes, da Real Sociedad, David Silva tornou-se numa lenda do Manchester City, tendo capitaneado o clube inglês numa das melhores fases da sua história.

Pelos citizens venceu quatro Ligas, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga e duas Supertaças.

Estes não foram os únicos troféus que conquistou na sua titulada carreira. Ao serviço da sua seleção venceu dois Campeonatos da Europa e Um Mundial de forma consecutiva, tendo feito parte da geração espanhola que dominou o futebol internacional entre 2008 e 2012.

David Silva, com 34 anos, formou-se no Valência, clube que representou durante cinco temporadas, tendo ainda muito novo sido emprestado ao Eibar e ao Celta de Vigo.

Um regresso a casa de um dos melhores jogadores espanhóis deste século.