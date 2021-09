Um duelo não em campo, mas na cozinha.

Não é todos os dias que um plantel tem a oportunidade de testar os seus conhecimentos ao fogão.

Foi isso que aconteceu com a equipa de sub-23 do Benfica. Os jovens jogadores dos encarnados tiveram uma experiência curiosa ao participarem num workshop de culinária, nas instalações do centro de estágios do Seixal.

Para lá do cariz lúdico e competitivo, os jovens craques aprenderam que alimentos e que pratos podem contribuir para melhorar o rendimento desportivo. Uma iniciativa que se revelou uma boa forma de tomar contacto com a alimentação saudável.