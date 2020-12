O futebolista português Cristiano Ronaldo, da Juventus, integra o onze ideal masculino do ano, nos prémios The Best. A distinção foi conhecida esta tarde, na gala dos prémios da FIFA.

Além do português, o onze ideal conta com o guarda-redes Alisson Becker (Liverpool), com os defesas Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (Bayern Munique), com os médios Joshua Kimmich (Bayern Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcantara (Liverpool), além dos avançados Lionel Messi (Barcelona) e Robert Lewandowski (Bayern Munique).

Outro português, Bruno Fernandes, estava entre os candidatos. Concorriam para o melhor onze do ano um total de 55 futebolistas: dez guarda-redes, 15 defesas, 15 médios e 15 avançados.

Neuer vence prémio de melhor guarda-redes

Ficou de fora do onze ideal, mas venceu o prémio individual. O futebolista alemão do Bayern Munique, Manuel Neuer, recebeu o prémio The Best para melhor guarda-redes masculino do ano. Neuer foi um dos protagonistas do título europeu dos bávaros na Liga dos Campeões e superou Alisson Becker (Liverpool) e Jan Oblak (Atlético de Madrid) que eram os outros dois finalistas.

Os prémios The Best FIFA são atribuídos em exclusivo desde 2016 pelo organismo que rege o futebol mundial, com a atual designação.

A cerimónia, inicialmente marcada para setembro, foi adiada devido à pandemia da covid-19 e realiza-se de forma virtual.