O Reino Unido anunciou mais 449 mortos e 4.676 novas pessoas infetadas com Covid-19.

Os números revelados esta segunda-feira pelo Sistema Nacional de Saúde (NHS) parecem dar razão a vários especialistas que calculam que o pico da doença por terras de Sua Majestade terá sido já ultrapassado.



As autoridades anunciaram mais 449 vítimas mortais nas últimas 24 horas, o que eleva o número de óbitos para 16.509.

Estes dados do NHS, revelam que nas últimas 24 horas foram diagnosticadas com a doença mais 4.676 pessoas o que eleva para um total de 124.743 o número de pessoas contagiadas com a doença no Reino Unido desde fevereiro, mês em que a epidemia surgiu na região.



No total o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido já realizou 386.044 testes ao novo coronavírus.