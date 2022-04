O Atlético Madrid não foi além de um empate sem golos na receção ao Granada, em jogo da 33.ª jornada da Liga espanhola.

Sem João Félix, que está lesionado e é baixa confirmada até ao fim da época, os colchoneros estiveram, como já vem sendo hábito, muito desinspirados no plano ofensivo e não encontraram soluções para levar a melhor sobre o atual 18.º classificado, que neste jogo estreou Aitor Karanka como novo treinador.

Luís Maximiano e Domingos Duarte foram titular na equipa do sul de Espanha, que assentou a estratégia na organização defensiva e acabou premiada com um ponto.

Apesar de ter deixado muito a desejar, a equipa de Diego Simeone ainda dispôs de duas boas oportunidades já perto do fim: primeiro por Savic e logo a seguir, aos 89 minutos, num remate de Matheus Cunha que foi preciosamente desviado por Domingos Duarte para o ferro poste direito.

Neste jogo, destaque ainda para estreias de dois jogadores com a camisola da equipa principal do Atlético: o centrocampista Javier Serrano (19 anos), que foi titular e saiu ao intervalo, e Giuliano Simeone, jovem avançado (também de 19 anos) pertencente à equipa B dos madrilenos, que entrou nos descontos.

Com este resultado, o Atlético chega aos 61 pontos e isola-se no segundo lugar da Liga espanhola. Tem mais um ponto do que o Barcelona e o Sevilha, mas mais dois jogos do que os catalães e um do que o conjunto andaluz.

