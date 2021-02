O Casa Pia recebeu e venceu a Oliveirense por 2-0 em jogo da 22.ª jornada da II Liga.

No Pina Manique, os «Gansos» fizeram o resultado com dois golos marcados nos primeiros 16 minutos de jogo.

Logo aos 13m, Bruno Sousa abriu o marcador de penálti. Três minutos depois, Jota II ampliou a vantagem no marcador. Ainda antes do intervalo, a equipa de Oliveira de Azeméis ficou a jogar com menos um devido à expulsão de António Oliveira (43m) por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, os lisboetas sobem ao oitavo lugar da II Liga, com 29 pontos. A Oliveirense é 14.ª classificada, com 22.