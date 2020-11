O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu este sábado o Atlético Paranaense por 3-0 e agarrou o quarto lugar no Brasileirão, depois de na passada jornada ter perdido em Goiás. O Verdão tem 37 pontos, menos cinco do que o líder Atlético Mineiro, mas também menos um jogo.



Os golos do Palmeiras foram marcados por Patrick Carreiro (8 minutos) e Roni (35 e 50 minutos). Do lado do Atlético Paranaense, Lucho Gonzalez (ex-FC Porto) entrou aos 63 minutos e vestiu uma camisola com o número 10, em homenagem ao ídolo e compatriota Diego Maradona.



VÍDEO: o resumo do 3-0 do Palmeiras