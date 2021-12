O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de Cassandra Korhonen para a equipa de futebol feminino. A avançada de 23 anos jogava no Aland United da Finlândia e vai atuar com o número 25.



Segundo o clube encarnado, «com 21 remates certeiros em 23 jogos, maioritariamente na grande área, e ainda três assistências, [Cassandra Korhonen] foi a segunda melhor marcadora da Kansallinen Liiga em 2021».



«Todos querem estar na 'Champions League'. Sei que há equipas mais competitivas na Liga, o que será interessante de ver em campo. Quero ganhar o campeonato pelo clube. Temos jogos importantes pela frente e queremos ganhar», disse a nova jogadora do Benfica.