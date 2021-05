A CONMEBOL anunciou que a Copa América 2021 vai realizar-se no Brasil.

De acordo com aquela confederação, as datas de início e fim do torneio estão confirmadas, as «cidades e horários dos jogos serão indicados» nas próximas horas.

Refira-se que o torneio sul-americano estava marcado para a Colômbia, mas devido à pandemia de covid-19 naquele país foi mudada para a Argentina. O mesmo motivo fez com que a organização abandonasse a ideia de realizar a Copa América no país das Pampas para, agora, o levar para o Brasil.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021