O Benfica emprestou o central argentino Germán Conti ao América Mineiro, até ao final de 2022.

O anúncio foi feito pelos dois clubes esta quinta-feira e o emblema de Minas Gerais revelou que a cedência contempla uma opção de compra.

Conti chegou ao Benfica em 2019, vindo do Colón, mas nunca se afirmou na Luz. Esteve cedido aos mexicanos do Atlas durante duas temporadas e, na última, alinhou no Bahia em 45 jogos.