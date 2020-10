Sem clube desde que terminou o contrato com os russos do FK Sochi, Giannelli Imbula, ex-jogador do FC Porto, vai trabalhar com o Guingamp, clube que representou durante vários anos no início da carreira.

«Recebi um telefonema na semana passada para saber se Gianelli Imbula poderia vir treinar para o Guingamp para recuperar a sensação de jogar. Pareceu-me natural recebê-lo», disse o presidente do Guingamp, Frédéric Legrand, em declarações ao jornal Ouest-France.

Por isso, a partir desta quarta-feira, o médio vai trabalhar no clube, mas não é, para já, oficialmente jogador do Guingamp.

«O objetivo é que ele recupere sensações, valores e uma forte vontade de jogar futebol. O Guingamp é a família dele», frisou o presidente.

Recorde-se que Imbula chegou ao FC Porto como uma das contratações mais caras da história dos dragões, que pagaram 20 milhões ao Marselha.

Mas apesar do investimento, o jogador francês não se impôs e acabou por sair ao fim de seis meses para o Stoke City.