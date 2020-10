Mario Gotze assinou por duas épocas com o PSV Eindhoven.



Numa nota divulgada no site o clube holandês destaca o papel do técnico Roger Schmidt na contratação do internacional germânico. Sem clube desde que deixou o Borussia Dortmund, o herói alemão do Mundial 2014 assinou por duas temporadas.



O jogador de 28 anos destacou-se no Borussia Dortmund de Jurgen Klopp e saltou para o Bayern Munique. Após três épocas em Munique, Gotze regressou à casa de partida e saiu com 219 jogos.