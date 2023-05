Daniel Sousa admitiu que deverá continuar no comando técnico do Gil Vicente na próxima época. «Há um interesse de ambas as partes nesse sentido e temos tido conversas. Mas o mais importante é o clube estar preparado para a próxima época, independentemente do que for o futuro, e nisso já estamos a trabalhar», afirmou o treinador dos gilistas.

Atualmente no 14.º lugar da Liga com 34 pontos, o Gil Vicente quer terminar a época com uma vitória sobre o Casa Pia, resultado que poderá permitir à equipa de Barcelos escalar uma posição na tabela.

«É muito importante deixarmos uma boa imagem. Temos a sorte de jogar em casa e já termos o nosso objetivo [da manutenção] alcançado, mas passámos ao grupo o alerta de que só entramos de férias depois deste jogo, que não vai ser fácil», disse Daniel Sousa, técnico dos gilistas, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Daniel Sousa elogiou o Casa Pia pelas «dinâmicas difíceis de contrariar» e pediu concentração para que seja possível terminar a época com uma imagem positiva associada. «Queremos presentear quem vai estar presente com uma boa exibição e com uma vitória.»

O técnico do Gil admitiu que os jogadores estão ansiosos pelo final de uma temporada muito longa. Também por isso, reconheceu a possibilidade de fazer algumas mexidas no onze. «Fizemos algumas alterações no último jogo porque havia a necessidade de darmos minutos a alguns jogadores, mas não foi um brinde para ninguém. A competição que existe nas posições obriga-nos a estar atentos e, se houver mudanças para amanhã [sábado], será com o intuito de ganharmos o jogo», assegurou.

Já sobre a sua continuidade no comando técnico do Gil Vicente, Daniel Sousa assumiu que há uma vontade mútua de que tal aconteça.

“Há um interesse de ambas as partes nesse sentido e temos tido conversas. Mas o mais importante é o clube estar preparado para a próxima época, independentemente do que for o futuro, e nisso já estamos a trabalhar”, assumiu

Para este último desafio da época, os ‘galos’ apenas não podem contar com os lesionados Kritciuk e Ali Alipour.

O Gil Vicente, 14.º classificado, com 34 pontos, recebe no sábado o Casa Pia, nono, com 41, numa partida agendada para as 12:45, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.