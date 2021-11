Dérbi em Manchester no sábado. Dérbi em Milão no domingo. Isso, mas também dérbi em Sevilha. E jogos grandes na luta pela liderança na Alemanha e em Inglaterra. O fim-de-semana que se avizinha tem grandes jogos em cartaz nas principais ligas europeias e promete colar o mais fervoroso dos adeptos ao sofá, em mais uma jornada de futebol, entre sábado e domingo.

Por cá, siga, ao minuto no Maisfutebol, tudo sobre a 11.ª jornada da Liga, com os repórteres do nosso jornal nos nove estádios para lhe contar tudo, desde o arranque em Barcelos até ao fecho da ronda na Luz.

Sábado, 06/11:

Manchester United-Manchester City (12h30, SportTV1)

Três pontos separam os rivais de Manchester e a vitória é urgente para as duas equipas não perderem de vista a liderança da Premier League inglesa. O sábado de futebol arranca com um dérbi que promete e com três portugueses de cada lado: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot de vermelho, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva de azul. O City é terceiro, com 20 pontos, a cinco do líder Chelsea. O United é quinto, com 17.

Bayern Munique-Friburgo (14h30, Eleven1)

Depois de vencer o Benfica para a Liga dos Campeões, por 5-2, o Bayern tem um teste de fogo à liderança. Defronta, só, aquela que é a única equipa da Bundesliga alemã ainda sem derrotas no campeonato e a defesa menos batida, com sete golos sofridos. O Friburgo, terceiro classificado com 22 pontos, soma seis vitórias e quatro empates em dez jornadas e uma vitória permite igualdade pontual com o Bayern, líder com 25 pontos.

Leipzig-Borussia Dortmund (17h30, Eleven1)

O próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, dentro de pouco menos de três semanas, tem o Bayern-Friburgo debaixo de olho, com possível liderança ao final da jornada. Uma coisa é certa para os homens de amarelo: se ganharem, ou sobem à liderança, ou reforçam o terceiro lugar. À partida para a jornada, o Borussia é vice-líder, com 24 pontos. O Leipzig, que vem do primeiro ponto na Liga dos Campeões, ante o PSG, é oitavo, com 15.

Real Madrid-Rayo Vallecano (20h00, Eleven1)

Mais um dérbi, este de Madrid, com o Real a receber o Rayo Vallecano, dos portugueses Kévin Rodrigues e Bebé. Os comandados de Carlo Ancelotti ocupam o segundo lugar, com 24 pontos, menos um ponto e menos um jogo que a líder Real Sociedad. Pela frente, está um Rayo que, em época de regresso ao principal escalão, está com um registo interessante: sexto lugar, com 20 pontos.

Bordéus-PSG (20h00, Eleven2)

Depois do empate europeu ante o Leipzig, o PSG, dos portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira, visita o Bordéus, de Ricardo Mangas, num jogo para o qual as duas equipas partem com o mesmo objetivo da vitória, mas por motivos distintos. O PSG, líder com 31 pontos, para manter ou aumentar a vantagem de oito pontos no primeiro lugar e o Bordéus, 16.º com 12 pontos, para manter-se longe da zona de descida, sobre a qual tem três pontos à maior.

Domingo, 07/11:

Veneza-Roma (11h30, SportTV3)

Manhã de domingo com sério teste à Roma, do português José Mourinho, sobretudo depois da derrota caseira ante o Milan, que deixou a liderança já a 12 pontos, ao fim de apenas 11 jornadas. A equipa da capital está no quarto lugar, em posição de Liga dos Campeões, mas as contas pelo topo da tabela estão já complicadas nesta fase inicial da época. Na defesa do atual lugar, pela frente está o 16.º classificado, que tem nove pontos e procura manter-se longe dos lugares de despromoção.

Valência-Atlético Madrid (15h15, Eleven1)

Portugueses de um lado e de outro no Mestalla, para um clássico do futebol espanhol, pese a equipa da casa já ter vivido melhores tempos na sua história. O Valência, de Thierry Correia, Gonçalo Guedes e Hélder Costa, 11.º classificado com 16 pontos, recebe o Atlético de Madrid de João Félix, quarto com 22 pontos. As duas equipas encontram-se após vitórias importantes na liga (o Valência ao Villarreal, o Atlético ao Betis).

West Ham-Liverpool (16h30, SportTV1)

Vermelho carregado à prova de um poderoso martelo. O West Ham-Liverpool é, além do dérbi de Manchester, o outro prato forte da ronda 11 da Premier League. Coloca frente a frente o quarto classificado e o segundo, separados por apenas dois pontos (20 do West Ham para 22 do Liverpool). A equipa de David Moyes está em alta na liga, com três vitórias seguidas, tendo já eliminado o Manchester City da Taça da Liga. O Liverpool, depois da escorregadela caseira ante o Brighton, perdeu terreno para o líder Chelsea, mas vem moralizado pelo apuramento para os oitavos da Champions e é a única equipa que ainda não perdeu no campeonato.

Nápoles-Hellas Verona (17h00, SportTV3)

Lado a lado com o Milan na luta pelo primeiro lugar, com 31 pontos, o impressionante Nápoles na liga italiana recebe um sempre complicado Hellas Verona, que tem como exemplo a vitória que conseguiu na receção à Juventus na jornada anterior. A equipa de Luciano Spalletti chega com menos descanso por ter jogado esta quinta-feira na Polónia, para a Liga Europa, mas não vai querer perder terreno no topo, até porque sabe que uma vitória lhe dá, ou liderança isolada, ou mais margem para o terceiro lugar, dado o dérbi de Milão horas depois.

Milan-Inter de Milão (19h45, SportTV2)

Mais um dos dérbis deste fim-de-semana, como prato forte da ronda 12 em Itália, a fechar a jornada. O Milan, que tem o melhor arranque da sua história em 11 jornadas (dez vitórias e um empate), parte com uma rara vantagem no passado recente para o rival citadino, antes do dérbi: sete pontos separam as duas equipas. O Milan, pobre na campanha na Liga dos Campeões – e vindo de um empate com o FC Porto – tem 31 pontos, os mesmos do Nápoles, para 24 do Inter, que terá sempre o terceiro lugar seguro ao final da jornada. Contudo, o atual campeão não quererá desperdiçar a oportunidade de somar os três pontos no duelo direto e, assim, animar a luta no topo da tabela.

