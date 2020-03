Há Manchester United-Manchester City, Juventus-Inter e uma jornada de clássicos com vista para a luta pelo título em Espanha no menu do fim de semana de futebol internacional na televisão. Uma agenda intensa, num tempo de calendário condicionado, sobretudo em Itália, pelo impacto das medidas de prevenção contra o coronavírus. Os principais destaques do fim de semana lá fora, enquanto por cá se joga mais uma jornada de Liga, para segui aqui EM DIRETO.

Sábado:

Liverpool-Bournemouth (12h30, SportTV+ e SportTV2)

Duas derrotas seguidas, três nos últimos quatro jogos. Uma baixa de forma significativa, o momento mais instável da época para o Liverpool de Jürgen Klopp, eliminado da Taça de Inglaterra a meio da semana pelo Chelsea e que na próxima semana tem a decisão dos oitavos da Champions frente ao At. Madrid, onde chega em desvantagem. Nada que ameace a corrida ao título, são 22 pontos de vantagem mesmo depois da primeira derrota ao fim de 27 jornadas, mas neste contexto o duelo com o aflito Bournemouth ganha nova dimensão.

Wolfsburgo-Leipzig (14h30, Eleven4)

O Leipzig perdeu terreno na ronda passada e está a três pontos de distância do líder do Bayern Munique, a tentar evitar novo deslize na visita a um Wolfsburgo que anda na luta pela Europa. À mesma hora joga-se o Bayer Leverkusen-E. Frankfurt (14h30, Eleven2), outro jogo que promete, e o Schalke-Hoffenheim (14h30, Eleven5), este com a curiosidade adicional de envolver o clube cujo dono está no centro da polémica do momento na Bundesliga. Os insultos a Dietmar Hopp levaram à interrupção do jogo com o Bayern na ronda passada e a um final bizarro, com os jogadores a limitarem-se a trocar a bola, e além disso houve protestos em quase todos os estádios contra o dono do Hoffenheim e a Federação alemã.

At. Madrid-Sevilha (15h00, Eleven1)

Jogo grande no Metropolitano, com o At. Madrid a receber um Sevilha que tem vindo a crescer, isolado no terceiro lugar e com dois pontos de vantagem sobre os «colchoneros. Duelo direto portanto na luta pelos lugares de Liga dos Campeões, com o Sevilha limitado por baixas como as de Fernando ou Oliver Torres e muita pressão do lado do Atlético, depois de mais um empate na ronda passada a reforçar a instabilidade da equipa de João Félix.

Burnley-Tottenham (17h30, SportTV2)

Antes ainda se joga o Wolverhampton-Brighton (15h00, SportTV2), com a equipa mais portuguesa dos campeonatos estrangeiros a procurar prolongar uma época notável, a olhar para os lugares de Champions. A seguir, o Tottenham de José Mourinho na visita a um Burnley que está a apenas dois pontos de distância, numa altura crítica para os Spurs. Duas derrotas seguidas na Premier League, a meio da semana a eliminação da Taça de Inglaterra frente ao Norwich, num jogo de nervos à flor da pele e com Eric Dier a perder a cabeça, são muitos sinais negativos para um Tottenham que está a cinco pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Barcelona-Real Sociedad (17h30, Eleven1)

Mais um jogo grande na jornada de Espanha, o Barcelona de novo em campo depois da derrota no Bernabéu que lhe custou a liderança, frente a uma Real Sociedad que segue na luta pelo acesso à Champions, a três pontos do quarto lugar.

B. MGladbach-Borussia Dortmund (17h30, Eleven4)

O jogo grande da jornada de 25 da Premier League, terceiro e quarto classificados frente a frente, o Dortmund a quatro pontos de distância da liderança e o Gladbach a seis. Na primeira volta o Dortmund venceu em casa, agora volta a estar muito em jogo com a luta pelo título e sobretudo os lugares de acesso à Liga dos Campeões totalmente em aberto na Bundesliga.

Domingo:

Bayern Munique-Augsburgo (14h30, Eleven1)

O Bayern Munique reforçou a liderança na semana passada com uma goleada das antigas ao Hoffenheim, venceu nove dos últimos dez jogos para o campeonato e parece ter reentrado de vez em modo campeão, na dianteira para vencer o oitavo título seguido. Mas na verdade a vantagem não é ainda assim tão confortável e os bávaros vão ter que continuar a manter o foco, para já frente a um Augsburgo em casa de quem empataram na primeira volta.

Manchester United-Manchester City (16h30, SportTV2)

A grande novidade do quarto dérbi de Manchester da temporada é o efeito Bruno Fernandes no United. O médio português chegou há apenas um mês mas ninguém diria, tal a naturalidade com que se afirmou. Marcou em três dos últimos quatro jogos, está a encantar Inglaterra e é um enorme reforço para o United, que tem ainda no entanto muitas debilidades e voltou a falhar na ronda passada a aproximação ao Chelsea no quarto lugar. Será portanto um dérbi a falar português, com Bernardo Silva e João Cancelo do lado de um City que chega aqui tranquilo na segunda posição na Premier League, vindo da conquista da Taça da Liga e com o apuramento na Taça de Inglaterra garantido a meio da semana. Em janeiro, a equipa de Pep Guardiola foi vencer a Old Trafford para a Taça da Liga, mas perdeu em casa com o United na primeira volta.

Juventus-Inter (19h45, SportTV2)

Adiado na semana passada por causa do coronavírus, joga-se afinal neste domingo, tal como os restantes cinco jogos que não chegaram a realizar-se, à porta fechada. O Derby d’Italia terá necessariamente um ambiente diferente, mas em termos competitivos mantém todo o interesse, com a Juve a tentar recuperar a liderança, a dois pontos da Lazio, que escapou ao adiamento na ronda passada, e o Inter, que tem dois jogos a menos, a tentar evitar atrasar-se mais, quando já está a oito pontos de distância da frente. Para isso tem que inverter a tendência clara de ascendente da Juve nos últimos anos, em casa de quem não vence há oito anos.

Betis-Real Madrid (20h00, Eleven1)

O Real Madrid ganhou uma enorme dose de moral com a vitória no Clásico sobre o Barcelona, que lhe permitiu voltar à liderança, mas isto está muito longe de estar decidido. Um jogo exigente para os merengues em casa de um Betis muito instável a fechar o domingo.

Todas as transmissões em direto do fim de semana:

Sexta-feira:

Besiktas-Ankaraguçu (17h00, SportTV2)**

Nuremberga-Hannover (17h30, Eleven1)**

Paderborn-Colónia (19h00, Eleven4)**

Nottingham Forest-Milwall (19h45, Eleven5)**

Alavés-Valência (20h00, Eleven1)**

Marselha-Amiens (20h00, Eleven2)**

Sábado:

Melbourne Victory-Sydney FC (08h30, SportTV2)*

Eibar-Maiorca (12h00, Eleven1)**

Liverpool-Bournemouth (12h30, SportTV+ e SportTV2)***

Bristol-Fulham (12h30, Eleven2)**

Bayer Leverkusen-E. Frankfurt (14h30, Eleven2)***

Wolfsburgo-Leipzig (14h30, Eleven4)***

Schalke-Hoffenheim (14h30, Eleven5)***

At. Madrid-Sevilha (15h00, Eleven1)***

Wolverhampton-Brighton (15h00, SportTV2)***

Swansea-West Bromwich (15h00, Eleven6)**

Estrasburgo-PSG (16h30, Eleven2)**

Burnley-Tottenham (17h30, SportTV2)***

Barcelona-Real Sociedad (17h30, Eleven1)***

B. MGladbach-Borussia Dortmund (17h30, Eleven4)***

Nice-Mónaco (19h00, Eleven2)**

Heerenveen-Ajax (19h45, SportTV3)**

Getafe-Celta Vigo (20h00, Eleven1)**

Toronto FC-New York City (22h15, SportTV3)**

Boca Juniors-Gimnasia (00h00, SportTV2)**

Domingo:

Osasuna-Espanhol (11h00, Eleven1)**

Ross County-Rangers (12h00, Eleven4)*

Valladolid-At. Bilbao (13h00, Eleven2)**

Chelsea-Everton (14h00, SportTV2)***

Milan-Génova (14h00, SportTV1)***

St. Etiénne-Bordéus (14h00, Eleven4)**

Bayern Munique-Augsburgo (14h30, Eleven1)***

Levante-Granada (15h00, Eleven2)**

Rennes-Montpellier (16h05, Eleven4)**

Manchester United-Manchester City (16h30, SportTV2)****

Villarreal-Leganés (17h30, Eleven1)**

Juventus-Inter (19h45, SportTV2)****

Betis-Real Madrid (20h00, Eleven1)***

Lille-Lyon (20h00, Eleven2)**