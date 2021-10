Na antecâmara de mais uma semana de competições europeias, o fim de semana promete ser de emoções fortes. Logo na sexta-feira, o campeão Lille joga em Paris frente ao super-poderoso PSG. No sábado segue o baile, e com um português que pode mudar o futuro do Manchester United: os red devils jogam em Londres ante o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, e com o lugar de Solskjaer em jogo, depois da goleada sofrida com o Liverpool. No domingo, a Roma de José Mourinho recebe o Milan, o próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões. Promete, estes e outros jogos que acontecem lá fora. Por cá, temos a décima jornada da Liga. Como sempre, pode acompanhar todas as incidências da ronda no Maisfutebol.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

Sexta-feira

PSG-Lille, 20h00 (Eleven1)

O fim de semana começa ‘quentinho’ em Paris. O todo-poderoso Paris Saint-Germain recebe o campeão em título Lille, num jogo que promete vários portugueses em campo. Apesar do Lille ser campeão em título, a temporada da equipa capitaneada por José Fonte – e que conta com Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka – não tem tido propriamente razões para sorrir, já que segue no décimo lugar. Pela frente, e a jogar em casa, terá o PSG do trio Neymar, Messi e Mbappé, e ainda Nuno Mendes e Danilo. Os parisienses já seguem confortavelmente na liderança da Ligue 1, com mais sete pontos do que o Lens, segundo classificado, e um triunfo pode significar um revés difícil de recuperar para o Lille.

Sábado

União de Berlim-Bayern Munique, 14h30 (Eleven2)

O Bayern parecia uma equipa impossível de bater, mas caiu com estrondo em casa do Borussia Monchengladbach (5-0), a meio da semana, para a Taça da Alemanha. Agora, e antes receber o Benfica para a Liga dos Campeões, os bávaros jogam em Berlim frente ao União. É urgente recuperar a imagem pobre deixada pelo Monchengladbach, até porque o rival Dortmund está à espreita pronto para aproveitar qualquer deslize.

Liverpool-Brighton, 15h00 (SportTV3)

Depois da goleada histórica em casa do rival Manchester United, o Liverpool segue a caminhada na Premier League com a receção ao Brighton. Os reds são a única equipa invicta até ao momento no campeonato, mas nem por isso estão na liderança da classificativa – essa está com o Chelsea. Antes de novo duelo com o At. Madrid para a Champions, Diogo Jota e companhia têm um duro teste para passar perante o quinto classificado da Liga inglesa.

Manchester City-Crystal Palace, 15h00 (SportTV2)

Na luta pelo trono da Premier League, está também o Manchester City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. Os citizens, tal como o Liverpool, estão em grande forma e não perdem para o campeonato desde a primeira jornada. Este sábado, também na antecâmara de novo duelo europeu, recebem o Crystal Palace de Patrick Vieira, que vai andando pelos últimos lugares da tabela classificativa.

Tottenham-Manchester United, 17h30 (SportTV3)

E se for um português a acabar com o reinado de Ole Gunnar Solskjaer no Manchester United? O norueguês não caiu após a goleada sofrida aos pés do Liverpool, mas este fim de semana não pode dizer-se que tenha vida fácil. Os red devils, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot viajam até Londres para enfrentarem o Tottenham, liderado por Nuno Espírito Santo. Os spurs também não estão a fazer um campeonato brilhante, mas ainda assim estão à frente da equipa de Manchester. Um triunfo dos pupilos de NES pode afastar ainda mais o United dos lugares europeus e Solskjaer… do banco.

Eintracht Frankfurt-Leipzig, 17h30 (Eleven2)

André Silva, agora avançado do Leipzig, regressa a Frankfurt para defrontar a antiga equipa. Do outro lado da barricada, leia-se Eintracht, estará outro atacante português: Gonçalo Paciência. O Eintracht está a ter uma temporada muito má e ocupa apenas a 15.º posição da Bundesliga. Já o Leipzig, depois de um início mais tímido, vai subindo de nível no campeonato e galgando posições até ao topo.

Barcelona-Alavés, 20h00 (Eleven1)

Camp Nou vive uma nova vida a partir deste sábado. Ronald Koeman, depois da derrota com o Rayo Vallecano, foi despedido e, para já, enquanto não há novo treinador no banco culé, é Sergi Barjuan (da formação B) quem assume os destinos da equipa. Antes de um jogo em Kiev que pode ser decisivo para as contas da Champions – tanto para os blaugrana como para o Benfica –, o Barça recebe o Alavés, que também não está a ter uma época famosa.

Domingo

At. Madrid-Betis, 15h15 (Eleven1)

O Wanda Metropolitano recebe este domingo um duelo que promete ser bem interessante. O Atlético de Madrid, de João Félix, recebe o Betis, de William Carvalho e Rui Silva, uma das equipas que está em melhor forma esta época em Espanha. Os colchoneros estão no sétimo lugar, mas se vencerem os dois jogos que têm atraso, assumem a liderança da La Liga. Jogo importante (e difícil), portanto.

Roma-Milan, 19h45 (SportTV2)

Na véspera da receção ao FC Porto, o Milan desloca-se à capital italiana para defrontar a Roma… de José Mourinho. Depois da humilhação sofrida na Noruega, frente ao Bodo/Glimt, a equipa do técnico português tem vindo a recuperar – empate na receção ao Nápoles e vitória na deslocação a Cagliari. Agora, terá mais um teste de fogo, frente ao Milan de Rafael Leão que não está bem na Champions, mas lidera à condição de forma isolada a Serie A.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

SEXTA-FEIRA

Darmstadt 98-Nuremberga, 17h30 (Eleven2)

Heidenheim 1846-Schalke 04, 17h30 (Eleven1)

Hoffenheim-Hertha de Berlim, 19h30 (Eleven2)

QPR-Nottingham Forest, 19h45 (Eleven3)

PSG-Lille, 20h00 (Eleven1)

SÁBADO

Leicester-Arsenal, 12h30 (SportTV2)

Werder Bremen-St. Pauli, 12h30 (Eleven3)

Hannover-Erzgebirge Aue, 12h30 (Eleven4)

Dynamo Dresden-SV Saudhausen, 12h30 (Eleven5)

Fulham-WBA, 12h30 (Eleven2)

Elche-Real Madrid, 13h00 (Eleven1)

Atalanta-Lazio, 14h00 (SportTV1)

Borussia Dortmund-Colónia, 14h30 (Eleven3)

Bayer Leverkusen-Wolfsburgo, 14h30 (Eleven4)

União de Berlim-Bayern Munique, 14h30 (Eleven2)

Arminia Bielefeld-Mainz, 14h30 (Eleven5)

Manchester City-Crystal Palace, 15h00 (SportTV2)

Liverpool-Brighton, 15h00 (SportTV3)

Newcastle-Chelsea, 15h00 (SportTV4)

Sevilha-Osasuna, 15h15 (Eleven1)

Metz-Saint-Étienne, 16h00 (Eleven6)

Hellas Verona-Juventus, 17h00 (SportTV4)

Tottenham-Manchester United, 17h30 (SportTV3)

Valência-Villarreal, 17h30 (Eleven1)

Eintracht Frankfurt-Leipzig, 17h30 (Eleven2)

Heracles Almelo-Ajax, 17h45 (SportTV5)

Hamburgo-Kiel, 19h30 (Eleven4)

Torino-Sampdoria, 19h45 (SportTV3)

Sint-Truiden-Club Brugge, 19h45 (Eleven6)

Barcelona-Alavés, 20h00 (Eleven1)

Lyon-Lens, 20h00 (Eleven2)

Reading-Bournemouth, 20h00 (Eleven3)

Talleres-Huracán, 22h00 (SportTV5)

Flamengo-At. Mineiro, 23h00 (Canal11)

DOMINGO

Boca Juniors-Gimnasia, 00h15 (SportTV5)

DC United-Columbus Crew, 00h30 (SportTV6)

Sparta de Roterdão-Feyenoord, 11h15 (SportTV4)

Inter de Milão-Udinese, 11h30 (SportTV3)

Angers-Nice, 12h00 (Eleven2)

Motherwell-Rangers, 12h00 (Eleven4)

Cádiz-Maiorca, 13h00 (Eleven1)

Norwich City-Leeds United, 14h00 (SportTV2)

Fiorentina-Spezia, 14h00 (SportTV3)

Bordéus-Stade de Reims, 14h00 (Eleven1)

Montpellier-Nantes, 14h00 (Eleven6)

Estrasburgo-Lorient, 14h00 (Eleven5)

Troyes-Rennes, 14h00 (Eleven3)

Augsburgo-Estugarda, 14h30 (Eleven2)

At. Madrid-Betis, 15h15 (Eleven1)

Brest-Mónaco, 16h00 (Eleven3)

Aston Villa-West Ham, 16h30 (SportTV2)

Borussia Monchengladbach-Bochum, 16h30 (Eleven2)

Salernitana-Nápoles, 17h00 (SportTV3)

Getafe-Espanhol, 17h30 (Eleven1)

Roma-Milan, 19h45 (SportTV2)

Clermont-Marselha, 19h45 (Eleven4)

Orlando City-Nashville, 20h00 (SportTV6)

Real Sociedad-Ath. Bilbau, 20h00 (Eleven1)

São Paulo-Internacional, 21h15 (Canal11)

Estudiantes-River Plate, 23h15 (SportTV5)

SEGUNDA-FEIRA

Rayo Vallecano-Celta de Vigo, 17h30 (Eleven2)

Bolonha-Cagliari, 19h45 (SportTV5)

Wolverhampton-Everton, 20h00 (SportTV3)

Levante-Granada, 20h00 (Eleven1)