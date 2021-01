A bola volta a rolar um pouco por toda a Europa neste fim de semana, com grandes clássicos e dérbis a aconteceram. Logo na sexta-feira, por exemplo, há um duelo de Borussias na Alemanha, entre Moncgengladbach e Dortmund.

O futebol prossegue em força no sábado, com destaque para um confronto bem português em França, mas é no domingo que as expectativas mais se elevam: depois do nulo de há uma semana, Manchester United e Liverpool voltam a medir forças, desta vez num jogo a eliminar. Também nesse dia, a Juventus de Cristiano Ronaldo tenta voltar às vitórias na Serie A, ao passo que o Atlético de Félix recebe o Valência em busca de cimentar a liderança na La Liga.

Por cá, disputa-se a final da Taça da Liga no sábado e tem início a jornada 15 da Liga. Como sempre, pode acompanhar toda a ronda aqui, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA

Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund, 19h30 (Eleven1)

O fim de semana começa logo em grande com um dos grandes clássicos da Bundesliga: os dois Borussias já estão longe do líder Bayern Munique, mas este não deixa de ser um jogo entre duas das melhores equipas do futebol alemão e até europeu, até porque estão separadas por apenas um ponto na tabela classificativa, com vantagem para o Dortmund, de Raphael Guerreiro. A ver vamos quem consegue ganhar vantagem na luta pela Champions.

SÁBADO

Southampton-Arsenal, 12h15 (SportTV1)

Um dos jogos de maior cartaz desta 4.ª eliminatória da Taça de Inglaterra. No Sul do país, os saints recebem os gunners num momento melhor, até porque estão acima do rival na tabela classificativa. Um jogo que marca o regresso de Cédric Soares ao St Mary’s Stadium e que o Benfica vai querer ver no sofá, já que defronta o Arsenal em fevereiro, para a Liga Europa.

Roma-Spezia, 14h00 (SportTV3)

A época até nem estava a correr mal para Paulo Fonseca, mas a posição do técnico português nos gialorrossi ficou muito fragilizada depois da derrota pesada no dérbi com a Lazio e da eliminação da Taça de Itália aos pés do Spezia, na terça-feira. Ora, é precisamente frente ao Spezia que o emblema do Olímpico vai tentar regressar às vitórias – e Paulo Fonseca, talvez, segurar o emprego.

Milan-Atalanta, 17h00 (SportTV3)

O jogo de maior cartaz desta jornada 19 da Serie A. Líder da classificação, o Milan recebe a Atalanta de Gasperini, uma das equipas mais entusiasmantes da Europa, em San Siro. Os rossoneri, de Rafael Leão e Diogo Dalot, estão obrigados a vencer, sob pena de serem alcançados pelo rival Inter de Milão. Já o conjunto de Bérgamo também não quererá, por certo, perder o comboio da Europa.

Mónaco-Marselha, 20h00 (Eleven2)

Debaixo de fogo devido aos últimos resultados, o Marselha de André Villas-Boas vai fazer uma curta viagem até à Côte d’Azur para defrontar o Mónaco de Florentino Luís e Gelson Martins. Nesta altura os monegascos até têm mais quatro pontos do que a equipa do técnico português, mas também mais dois jogos. Os momentos é que são bastante diferentes, já que o Mónaco vem de três vitórias consecutivas, enquanto o Marselha não vence há três jogos.

DOMINGO

Juventus-Bolonha, 11h30 (SportTV3)

Quem diria que a Juventus, papa-títulos em Itália, ia chegar a esta altura do campeonato em quinto lugar e a dez pontos da liderança (embora com um jogo a menos)? Pois bem, é essa a realidade dos bianconeri, e nem a boa temporada de Cristiano Ronaldo tem conseguido escamotear o futebol pobre da equipa de Andrea Pirlo. Depois da derrota no clássico frente ao Inter de Milão, a Juve recebe agora o Bolonha, 12.º classificado, e é imperativo vencer para continuar a sonhar com mais um Scudetto.

Manchester United-Liverpool, 17h00 (SportTV2)

Uma semana depois do nulo em Anfield, Manchester United e Liverpool voltam a medir forças, naquele que é considerado o maior clássico do futebol inglês. Só que desta vez o jogo é ainda mais decisivo, já que quem perder fica fora da Taça de Inglaterra. Em Old Trafford, os olhos estarão maioritariamente postos em Bruno Fernandes, ele que tem sido a maior figura dos red devils. Do lado da equipa de Klopp, Diogo Jota ainda não é opção. Mas há Thiago, Mané, Firmino, Salah…

Atlético Madrid-Valência, 20h00 (Eleven1)

Líder confortável da La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Valência, naquilo que tinha tudo para ser um dos grandes jogos do campeonato. Só que o emblema che, de Gonçalo Guedes e Thierry, tem tudo sido tudo menos grandes esta temporada e está afundada no 14.º lugar, com apenas dois pontos de vantagem sobre a linha de água. Do lado dos colchoneros, há João Félix, claro. O avançado português não marca há oito jogos, depois de um início de época fulgurante. A ver se é desta…

Saint-Étienne-Lyon, 20h00 (Eleven3)

O domingo fecha com um dos mais intensos dérbis do futebol francês. O Geoffroy Stadium recebe o sempre apaixonante Saint-Étienne-Lyon e apesar de as duas equipas atravessarem períodos muito distantes, promete. O Lyon, de Anthony Lopes, desperdiçou na ronda anterior a oportunidade de isolar-se na liderança da classificação e agora não pode perder de vista o PSG. Já o Saint-Étienne tenta fugir aos lugares de despromoção.

