Henrique Dourado, avançado que representou o V. Guimarães na época 2015/16, foi suspenso por um ano e terá de pagar uma multa de 29 mil euros por ter abalroado deliberadamente um árbitro durante um jogo da Superliga chinesa.

O brasileiro do Henan Songshan Longmen correu na direção do árbitro e derrubou-o com um encontrão nas costas, aos 16 minutos do jogo contra o Wuhan Yangtze River, alegando que o choque não foi intencional. Henrique Dourado foi expulso com vermelho direto.

«Esperamos que possam, todos juntos, preservar a boa ordem da competição e o ambiente necessário para o desenvolvimento do futebol», disse a Associação Chinesa de Futebol, ao anunciar a suspensão.

VEJA O LANCE: