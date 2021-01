Jogam-se nesta quinta-feira os primeiros dois jogos da 13.ª jornada da Liga.

Às 18h30, o Nacional recebe o Sporting, numa partida que se prevê bastante difícil, até pelas fortes rajadas de vento esperadas para a Madeira.

Mais tarde, às 21h, o Sp. Braga recebe o Marítimo para tentar responder à derrota da jornada anterior, diante do Sporting.

Jorge Jesus e Sérgio Conceição fazem as antevisões, respetivamente, aos confrontos do Benfica com o Tondela e do FC Porto com o Famalicão.

Em Espanha, prossegue a segunda ronda da Taça do Rei.

Taça do Rei, 2.ª eliminatória:

Pontevedra - Cádiz, 18h

Yeclano Deportivo - Valência, 18h (SportTV2)

Alcoyano - Huesca, 20h

Las Rozas - Eibar, 20h (SportTV2).