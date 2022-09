As segundas-feiras já não costumam ser brilhantes, e esta, não escondemos, não terá muitos motivos de interesse.

Por cá, há apenas um jogo: Feirense e Oliveirense fecham a jornada sete da II Liga a partir das 18h00.

Na Covilhã, a Seleção Nacional de sub-21, orientada por Rui Jorge, concetra-se para preparar o particular agendado frente à Geórgia.

No ciclismo, prosseguem os Campeonatos do Mundo de estrada, com a participação de Ivo Oliveira, João Almeida, Rui Oliveira e Nelson Oliveira, em elite, e de António Morgado, Daniel Lima, Gonçalo Tavares, José Bicho e Tiago Nunes, em juniores, em Wollongong, Austrália.

No hóquei em patins, a Seleção de sub-17 defronta a Alemanha às 18h00, em jogo a contar para o grupo B do Campeonato da Europa da categoria.

Já no Voleibol, é dia da Seleção de sub-20 jogar perante a Bulgária, a partir das 14h00, numa partida do Europeu da categoria.

Os jogos desta segunda-feira:

II Liga, 7.ª jornada:

Feirense - Oliveirense, 18:00 (SportTV+).

Campeonato de Europa de sub-17, em Sant Sadurní d'Anoia, com a participação da seleção portuguesa, em Espanha, até 24 (horas de Lisboa):

Grupo A:

França - Inglaterra, 16:00

Espanha - Suíça, 20:30

Grupo B:

Itália - Andorra, 14:00

Portugal - Alemanha, 18:00.

Prossegue Campeonato da Europa masculinos de sub-20, com a participação da seleção portuguesa, em Vasto e Montesilvano, Itália, até 25.

Pool II (Vasto):

Bulgária - Portugal, 15:00 locais (14:00 em Lisboa)

República Checa - Grécia, 17:30 locais (16:30 em Lisboa)

Bélgica - Finlândia, 20:00 locais (19:00 em Lisboa)