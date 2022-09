A Liga está de volta! Terminada a pausa para as seleções, as atenções voltam a estar colocadas no campeonato português.

Esta quinta-feira, Ruben Amorim faz a antevisão da partida frente ao Gil Vicente. Já no FC Porto, Sérgio Conceição quebra o silêncio 16 dias depois da última declaração.

Às 11 horas, o Benfica vai realizar um treino aberto durante 15 minutos. Já às 19 horas, a SAD benfiquista reune-se em assembleia geral para aprovar o relatório e contas de 2021/22 e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados e sobre a política de remuneração dos órgãos sociais.

Duas horas mais tarde, é a vez da SAD do Sporting aprovar o relatório de gestão e contas da sociedade da temporada passada.



O que há para seguir esta quinta-feira:

Treino aberto do Benfica (15 minutos) no Benfica Campus, Seixal, às 11h00.

Conferência de imprensa do treinador do Sporting, Ruben Amorim, de antevisão do jogo com o Gil Vicente para a Liga, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, às 12h15.

Conferência de imprensa do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, de antevisão do jogo com o Sporting de Braga para a Liga, no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, pelas 18h30.



Conferência de imprensa do treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, de antevisão do jogo com o FC Porto para a Liga, no auditório do Estádio Municipal de Braga, às 16h00.

Assembleia-Geral da Benfica SAD, para aprovar o relatório e contas de 2021/22 e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados e sobre a política de remuneração dos órgãos sociais, entre outros assuntos, no auditório do Museu Benfica - Cosme Damião, no Estádio da Luz, às 19h00.

Assembleia-Geral da Sporting SAD, para aprovar o relatório de gestão e contas da sociedade para o exercício findo em 30 de junho de 2022, a proposta de aplicação do resultado líquido positivo de 25 milhões de euros para os resultados transitados e a revisão da política de remunerações dos órgãos sociais, entre outros assuntos, no Estádio José Alvalade, auditório Artur Agostinho, às 21h00.