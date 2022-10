Roger Schmidt faz a antevisão ao duelo com o Paris Saint-Germain esta segunda-feira, a partir das 17h15. O treinador do Benfica vai estar acompanhado de um jogador na conferência de imprensa e a equipa treina de seguida no Parc des Princes, palco do jogo de quarta-feira, relativo à quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Christophe Galtier também projeta o jogo com os encarnados, ainda antes do técnico das águias, às 16h00.

Mas há futebol para ver esta segunda-feira! A nona jornada da Liga ainda não está concluída, já que o Arouca recebe o Famalicão ao início da noite. Este será o segundo jogo de João Pedro Sousa no comando dos minhotos.

Encerra-se ainda a ronda em Espanha, Itália e Inglaterra.

A AGENDA DESTA SEGUNDA-FEIRA

I Liga, 9.ª jornada:

Arouca - Famalicão, 20:15 (SportTV1)

II Liga, 8.ª jornada:

Trofense - Feirense, 18:00 (SportTV+)

Liga Revelação, 1.ª fase, 4.ª jornada:

Série A:

Sporting de Braga - Leixões, 13:00

Série B:

Portimonense - Farense, 15:00

Treino da equipa do Paris Saint-Germain, no centro de treinos do clube, em Paris, às 11:00 locais (10:00, horas de Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Conferência de imprensa do treinador, Christophe Galtier, e um jogador, de antevisão do jogo com o Benfica para a Liga dos Campeões, no Estádio Parc des Princes, às 17:00 locais (16:00, horas de Lisboa).

Conferência de imprensa do treinador do Benfica, Roger Schmidt, e um jogador, de antevisão do jogo com o Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões, no Estádio Parc des Princes, às 18:15 locais (17:15, horas de Lisboa), seguida de treino da equipa, às 19:00 locais (18:00, horas de Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Liga espanhola, 8.ª jornada:

Elche - Maiorca, 20:00 (Eleven 2)

Liga italiana, 9.ª jornada:

Fiorentina - Lazio, 19:45 (SportTV3)

Liga inglesa, 10.ª jornada:

Nottingham Forest - Aston Villa, 20:00 (Eleven 1)

Termina estágio da seleção portuguesa feminina de sub-23:

Jogo particular, no Estádio Ciudad dél Fútbol (Las Rozas)

Espanha - Portugal, 12:00 locais (11:00 em Lisboa)

Futsal

Prossegue estágio da seleção portuguesa, de preparação para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo 2024:

Treino, na Kaunas Arena, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa).

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023, até 22:

Treinos, no Pavilhão Municipal de Rio Maior, às 11:00 e às 18:00.