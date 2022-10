Tanto e bom futebol que há para ver esta quarta-feira! Desde logo, comecemos pelas equipas portuguesas, nomeadamente FC Porto e Sporting, que reeditam os duelos com Marselha e Bayer Leverkusen.

Depois do triunfo (2-0) no Dragão, os campeões nacionais defrontam os farmacêuticos – agora comandados por Xabi Alonso - na Alemanha. Este desafio reveste-se de maior importância uma vez que, à partida para a quarta jornada, os dragões têm os mesmos três pontos de Leverkusen e Atlético de Madrid. O apito inicial na BayArena está agendado para as 20h00 e poderá seguir a partida AO MINUTO no Maisfutebol.

Sem Adán, depois da exibição desastrosa em Marselha, o Sporting recebe os franceses em Alvalade. Os comandados de Ruben Amorim lideram o Grupo D, com seis pontos, enquanto os gauleses ocupam a última posição, com quatro. Este jogo terá transmissão em direto na TVI e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

O encontro de maior cartaz esta quarta-feira é o Barcelona-Inter de Milão, mas o Nápoles-Ajax promete muitos golos.

De referir ainda que o FC Porto enfrenta o Leverkusen às 13h00, para a Youth League. Já os jovens do Sporting, recebem o Marselha às 15h00.

No basquetebol, FC Porto e Sporting iniciam o percurso na Taça Europa. Já no voleibol, o Benfica disputa a segunda mão da segunda ronda da Liga dos Campeões.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA

Liga dos Campeões, fase de grupos, 4.ª jornada

Grupo A:

Nápoles, Ita - Ajax, Hol, 17:45 (Eleven 3)

Rangers, Esc - Liverpool, Ing, 20:00 (Eleven 4)

Grupo B:

Atlético de Madrid, Esp - Club Brugge, Bel, 17:45 (Eleven 2)

Bayer Leverkusen, Ale - FC Porto, Por, 20:00 (Eleven 1)

Grupo C:

Viktoria Plzen, Che - Bayern Munique, Ale, 20:00 (Eleven 6)

FC Barcelona, Esp - Inter Milão, Ita, 20:00 (Eleven 3)

Grupo D:

Sporting, Por - Marselha, Fra, 20:00 (TVI)

Tottenham, Ing - Eintracht Frankfurt, Ale, 20:00 (Eleven 5)

Youth League, fase de grupos, 4.ª jornada

Grupo B:

Bayer Leverkusen, Ale - FC Porto, Por, 13:00 (hora de Lisboa)

Grupo D:

Sporting, Por - Marselha, Fra, 15:00 (Canal 11)

Conferência de imprensa do treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, e um jogador, de antevisão do jogo com o Union Saint-Gilloise para a Liga Europa, no Estádio Joseph Mariën, às 18:30 locais (17:30 em Lisboa), seguida de treino da equipa, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Basquetebol

Taça Europa, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo C:

Pärnu Sadam, Est - FC Porto, 19:00 locais (17:00 em Lisboa, Porto Canal)

Friburgo Olympic, Sui - Heroes Den Bosch, Hol, 19:30 locais (18:30 em Lisboa)

Grupo G:

Karhu Basket, Fin - Egis Kormend, Hun, 18:30 locais (16:30 em Lisboa)

Sporting, Por - Anwil Wloclawek, Pol, 17:30 (Sporting TV)

Voleibol

Liga dos Campeões, 2.ª ronda, 2.ª mão

Benfica, Por - Dínamo Apeldoorn, Hol, 20:00