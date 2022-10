A terceira eliminatória da Taça de Portugal prossegue este domingo com 17 partidas. Depois do Benfica ter se estreado na edição deste ano, é agora a vez de Sporting e FC Porto entrarem em campo.

Os leões deslocam-se a Barcelos para defrontar o Varzim pelas 19h00, enquanto que os dragões visitam o terreno do Anadia, às 20h45. Antes disso, o Paços de Ferreira tem encontro marcado com o V. Setúbal pelas 15h00. À mesma hora, o Boavista vai à Madeira defrontar o Machico. Rio Ave e Casa Pia jogam contra o Oliveira do Hospital e São Martinho, respetivamente.

Lá por fora, prosegue a Liga Espanhola com destaque para o clássico entre Real Madrid - Barcelona, às 15h15. Em Inglaterra, o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot recebe o Newcastle pelas 14h00. Às 16h30, o Manchester City, de Cancelo, Rúben Dias e Bernardo, desloca-se a Anfield para defrontar o Liverpool, de Diogo Jota.

Em França, o Paris Saint-Germain recebe o Marselha, pelas 19h45. À mesma hora em Itália, o campeão Milan vai ao reduto do Verona.

Este domingo, há ainda partidas dos campeonatos nacionais de futsal, basquetebol e voleibol. Um dia em cheio.

Portugal - Taça de Portugal, 3.ª eliminatória

Courense (D) – Camacha (L3), 15:00

Dumiense (CP) – Real Massamá (L3), 15:00

Pêro Pinheiro (CP) – Sporting de Pombal (D), 15:00

Oliveira do Hospital (L3) – Rio Ave (I), 15:00

São Martinho (CP) – Casa Pia (I), 15:00

Valadares Gaia (CP) – Desportivo de Chaves (I), 15:00

Machico (CP) – Boavista (I), 15:00

Vilaverdense (L3) – Portimonense (I), 15:00

Vitória de Setúbal (L3) – Paços de Ferreira (I), 15:00 (Canal 11)

Montalegre (L3) - São João de Ver (L3), 15:00

Bragança (CP) – Pevidém (CP), 15:00

Tirsense (CP) – Leixões (II), 15:00

Rabo de Peixe (CP) – Sertanense (CP), 15:00

Vianense (CP) – Beira-Mar (CP), 15:00

Felgueiras (L3) – Sporting de Braga (I), 17:00 (SportTV2)

Varzim (L3) – Sporting (I), 19:00 (Estádio Cidade Barcelos, SportTV1)

Anadia (L3) – FC Porto (I), 20:45 (RTP 1)

Espanha - La Liga, 9.ª jornada

Celta de Vigo - Real Sociedad, 13:00 (Eleven 2)

Real Madrid - FC Barcelona, 15:15 (Eleven 2)

Espanyol - Valladolid, 17:30 (Eleven 2)

Betis - Almeria, 20:00 (Eleven 2)

Inglaterra - Premier League, 11.ª jornada

Aston Villa - Chelsea, 14:00 (Eleven 4)

Leeds - Arsenal, 14:00 (Eleven 3)

Manchester United - Newcastle, 14:00 (Eleven 1)

Southampton - West Ham, 14:00

Liverpool - Manchester City, 16:30 (Eleven 1)

França - Ligue 1, 11.ª jornada

Toulouse - Angers, 12:00 (Eleven 1)

Auxerre - Nice, 14:00 (Eleven 4)

Nantes - Brest, 14:00 (Eleven 3)

Rennes - Lyon, 14:00 (Eleven 6)

Troyes - Ajaccio, 14:00

Mónaco - Clermont, 16:05 (Eleven 4)

Paris Saint-Germain - Marselha, 19:45 (Eleven 1)

Itália - Serie A, 10.ª jornada

Inter Milão - Salernitana, 11:30 (SportTV1)

Lazio - Udinese, 14:00 (SportTV1)

Spezia - Cremonese, 14:00

Nápoles - Bolonha, 17:00 (SportTV6)

Verona - AC Milan, 19:45 (SportTV3).

Alemanha - Bundesliga, 10.ª jornada

Colónia - Augsburgo, 14:30 (Eleven 5)

Union Berlim - Borussia Dortmund, 16:30 (Eleven 3)

Bayern Munique - Friburgo, 18:30 (Eleven 3)

Basquetebol

Liga Betclic, fase regular, 5.ª jornada

Sporting - Vitória de Guimarães, 18:30

Ciclismo

Veneto Classic, em Itália

Campeonato Nacional de Enduro BTT presented by Shimano, em Castelo de Vide, às 09:00

Futsal

Liga Placard, 2.ª jornada

Eléctrico - Futsal Azeméis, 16:00 (Canal 11)

Benfica - Sporting, 17:30 (Canal 11)

Caxinas - Quinta dos Lombos, 20:00 (Canal 11)

Voleibol

Liga, 1.ª fase, 2.ª jornada

Vitória de Guimarães - Leixões, 16:30 (SportTV3)