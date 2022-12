Não há nada maior do que a final de um Campeonato do Mundo de futebol. Todos os olhos ou quase todos vão estar colocados no Qatar e no jogo decisivo entre Argentina e França.



A partida tem início marcado para as 15h00 e poderá segui-la, AO MINUTO, aqui.



Porém, horas antes da final do Mundial 2022, Ruben Amorim vai antecipar o duelo entre o Sporting e o Sporting de Braga, dos quartos de final da Taça da Liga.



Prossegue ainda a Supertaça Ibérica com a final entre FC Porto e Barcelona, um encontro que terá acompanhamento AO VIVO do Maisfutebol, de Málaga, a partir das 18h00. O jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar, entre Sporting e Granollers, que arranca às 15h45, também poderá ser seguido AO MINUTO.



Ao início da noite, às 21h00, o Benfica defronta o Leões de Porto Salvo, numa partida da 12.ª jornada do campeonato nacional de futsal.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTE DOMINGO



Final do Mundial 2022



Argentina-França, 15h00



Futsal



Benfica-Leões de Porto Salvo, 21h00



Supertaça Ibérica de Andebol



Jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares entre Sporting e Granollers, 15h45



Final entre FC Porto e Barcelona , 18h00



-----------------------------------------------------------------------------------------------



Ruben Amorim faz a conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Sp. Braga, a partir das 12h15, em Alcochete;