Esta segunda-feira é um dia em cheio no futebol português!

Desde logo, às 19h00, o Sporting desloca-se ao reduto do Desportivo de Chaves e procura reencontrar o caminho das vitórias, depois do desaire com o FC Porto e do empate com o Midtjylland. Além disso, os leões esperam vingar a derrota da primeira mão, em Alvalade, com os flavienses, que sofrem com uma vaga de lesões há várias semanas. Poderá seguir o encontro ao minuto no Maisfutebol.

Logo a seguir, mais um bom jogo em perspetiva. O FC Porto já venceu nesta 21.ª jornada e está agora a apenas dois pontos do Benfica, que vai tentar alargar a vantagem para os dragões na receção ao Boavista. O encontro entre encarnados e axadrezados joga-se a partir das 21h15 e também terá acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.

É também dia de leitura do acórdão do processo «e-toupeira» e decorrem jogos em Itália e Espanha.

A AGENDA DESTA SEGUNDA-FEIRA

I Liga, 21.ª jornada

Desportivo de Chaves - Sporting, 19:00 (SportTV1)

Benfica - Boavista, 21:15 (BTV)

Leitura do acórdão do processo 'e-toupeira', que tem como arguidos o antigo braço direito de Luís Filipe Vieira no Benfica, Paulo Gonçalves, e dois funcionários judiciais de Guimarães, acusados de passar informações sob segredo de justiça ao ex-assessor jurídico encarnado, no Juízo Central Criminal, Juiz 16, Campus da Justiça, Parque das Nações, às 13:30.

Liga italiana, 23.ª jornada

Torino - Cremonese, 19:45 (SportTV4)

Liga espanhola, 22.ª jornada

Getafe - Valência, 20:00 (Eleven 1)

Ciclismo

Volta aos Emirados Árabes Unidos, com a participação de Ruben Guerreiro (Movistar)