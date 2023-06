A seleção nacional começa esta terça-feira a preparar o duplo compromisso da fase de qualificação para o Europeu de 2024, diante de Bósnia e Herzegovina e Islândia, a 17 e a 20 de junho, respetivamente.

Ainda antes da sessão de trabalho, um jogador vai falar em conferência de imprensa e, às 18h00, Roberto Martínez orienta o primeiro treino deste estágio, com 15 minutos abertos à comunicação social.

Nas modalidades, depois da goleada por 5-1 aplicada pelo Sporting ao Benfica no jogo 1 da final do campeonato de futsal, as duas equipas voltam a encontrar-se, desta feita na Luz, às 20h30.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA

Seleção AA

16h45: Entrada dos jornalistas na Cidade do Futebol

17h15: Conferência de Imprensa com jogador a designar

18h00: Treino na Cidade do Futebol (com 15 minutos abertos aos media)

Torneio Internacional de Lisboa, com a seleção portuguesa de sub-18

Portugal - Inglaterra, 17:00 (Estádio Nacional)

Futsal

Liga, play-off, final, 2.º jogo:

Benfica - Sporting, 20:30 (Canal 11 e BTV)

Ciclismo

Volta à Suíça, com a participação de Rui Costa (Intermarché-Circus -Wanty)