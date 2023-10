Depois de Benfica e Sporting de Braga na véspera, chegou o dia de o FC Porto entrar em cena na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A partir das 20h00, os dragões jogam no terreno do Antuérpia, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

Quanto aos outros encontros do dia na Champions, o maior destaque vai para o PSG-Milan.

É também dia de Youth League, com os sub-19 de FC Porto e Famalicão a jogarem às 13h00 e às 14h00, respetivamente.

Esta quarta-feira assinala-se ainda o 20.º aniversário do Estádio da Luz. Para comemorar a data, os encarnados vão inaugurar o "Mural dos Campeões", tributo aos 20 jogadores mais votados pelos sócios do Benfica.

No Sporting, o plantel treina pela manhã e segue viagem para a Polónia, onde Ruben Amorim vai antever o duelo com o Raków (20h00), para a Liga Europa.

Por último, mas não menos importante, não se esqueça que, a partir das 12h00, vai decorrer o sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Liga dos Campeões, fase de grupos, 3.ª jornada

Grupo E:

Feyenoord, Hol - Lazio, Ita, 17:45 (Eleven 3)

Celtic, Esc - Atlético de Madrid, Esp, 20:00 (Eleven 5)

Grupo F:

Paris Saint-Germain, Fra - AC Milan, Ita, 20:00 (Eleven 2)

Newcastle, Ing - Borussia Dortmund, Ale, 20:00 (Eleven 3)

Grupo G:

Leipzig, Ale - Estrela Vermelha, Ser, 20:00 (Eleven 6)

Young Boys, Sui - Manchester City, Ing, 20:00 (Eleven 4)

Grupo H:

FC Barcelona, Esp - Shakhtar Donetsk, Ucr, 17:45 (Eleven 2)

Antuérpia, Bel - FC Porto, Por, 20:00 (Eleven 1)

Youth League, caminho dos campeões, 1.ª eliminatória, 2.ª mão

Midtjylland, Din - Famalicão, Por, 13:00 (horas de Lisboa)

Youth League, fase de grupos, 3.ª jornada

Grupo H:

FC Barcelona, Esp - Shakhtar Donetsk, Ucr, 13:00 (Canal 11)

Antuérpia, Bel - FC Porto, Por, 13:00 (Porto Canal)

Qualificação para o Campeonato Europeu Feminino de Sub-19 Lituânia2024

Suécia - Portugal, 18:00 locais (17:00 em Lisboa, Vasteras Arena)

Primeira ronda de elite de acesso ao Campeonato da Europa Feminino Sub-17 de 2024

Portugal - República Checa, 18:00 (Estádio Municipal de Fafe)

Futsal

Liga dos Campeões, ronda principal

Group 1:

Sporting, Por - Hit Kiev, Ucr, 15:00

Ayat, Caz - Olmissum, Cro, 19:00

Grupo 4:

Benfica, Por - Etoile Lavalloise, Fra, 16:30

United Galati, Rom - Dobovec, Esl, 19:00.

Torneio de Montaigu

Portugal - Espanha, 17:30 locais (16:30 em Lisboa)

Andebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 6.ª jornada

Grupo B:

Montpellier, Fra - Magdeburgo, Ale, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Nacional, 1.ª fase, jogo em atraso da 2.ª jornada

Vitória de Setúbal - Marítimo, 19:00

Basquetebol

Taça Europa, fase de grupos, 2.ª jornada

Grupo A:

Alba Fehérvár, Hun - Balkan, Bul, 18:00 locais (17:00 em Lisboa)

Grupo E:

Manisa, Tur - Norrkoping Dolphins, Sue, 19:00 locais (17:00 em Lisboa)